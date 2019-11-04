Димитрис Итудис: В матче с «Автодором» нам понадобится много энергии, желания и концентрации ЦСКА примет «Автодор» в Единой лиге ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Автодором» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы хорошо знаем стиль этой команды, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Соперники показывают агрессивное нападение, обладают индивидуальным качеством, бегут, хорошо бросают, бьются. Нам понадобится много энергии, желания и концентрации».

В пяти матчах Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал три победы и потерпел два поражения. В свою очередь «Автодор» проиграл все свои три игры.

Матч ЦСКА – «Автодор» пройдет 4 ноября в УСК ЦСКА. Начало игры – 17:00 (мск).