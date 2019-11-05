«Локомотив-Кубань» проиграл «Ритасу» в матче Кубка Европы Встреча прошла в Краснодаре.

Матч группового этапа Кубка Европы «Локомотив-Кубань» – «Ритас» завершился победой литовского клуба со счетом 87:82 (25:20, 19:23, 19:17, 24:22).

Лучшим в составе россиян оказался Дмитрий Кулагин, набравший 18 очков. У победителей отличился Эвальдас Кайрис. В его активе 16 баллов.

«Локомотив» идет на третьем месте в группе B, «Ритас» – на пятом.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет с итальянской «Уманой». Встреча пройдет 13 ноября, а «Ритас» в тот же день сыграет с французским «Лиможем».