«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в Лиге чемпионов Встреча прошла в Греции.

«Нижний Новгород» одержал гостевую победу над греческим «Перистери» в матче 4-го тура Лиги чемпионов – 74:71 (21:15, 19:17, 18:20, 16:19).

Самым результативным в составе российского клуба стал американский разыгрывающий Брэндон Браун, набравший 21 очко. Столько же очков у защитника хозяев Скучи Смита.

Российский клуб возглавляет турнирную таблицу группы C, «Перистери» идет четвертым.

13 ноября «Нижний Новгород» дома примет чешский «Нимбурк».