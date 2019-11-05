«Нижний Новгород» обыграл «Перистери» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» одержал гостевую победу над греческим «Перистери» в матче 4-го тура Лиги чемпионов – 74:71 (21:15, 19:17, 18:20, 16:19).
Самым результативным в составе российского клуба стал американский разыгрывающий Брэндон Браун, набравший 21 очко. Столько же очков у защитника хозяев Скучи Смита.
Российский клуб возглавляет турнирную таблицу группы C, «Перистери» идет четвертым.
13 ноября «Нижний Новгород» дома примет чешский «Нимбурк».
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