Римас Куртинайтис: У «Зенита» испанский защитный стиль, но мы к этому готов Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от гостевого матча регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита».

«Зенит» – хорошая команда, хотя они по-разному выступают в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. Думаю, на их игре сказывается отсутствие травмированного Зубкова, очень важного для них игрока. В Евролиге они играют здорово, недавно победили «Жальгирис» в гостях, что совсем непросто, также хорошо боролись с ЦСКА, поэтому мы серьезно к ним относимся. В данный момент уверенную игру показывают Айон, Альбиси и Холлинс. У «Зенита» испанский защитный стиль, не как у других клубов, но мы к этому готовы.

У нас все более или менее нормально, отсутствуют только Вяльцев и Мозгов. Готовим выпустить на площадку Крамера, также будет играть Йович», – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба.

Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.

После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.