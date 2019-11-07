Римас Куртинайтис: У «Зенита» испанский защитный стиль, но мы к этому готов

«Зенит» – хорошая команда, хотя они по-разному выступают в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. Думаю, на их игре сказывается отсутствие травмированного Зубкова, очень важного для них игрока. В Евролиге они играют здорово, недавно победили «Жальгирис» в гостях, что совсем непросто, также хорошо боролись с ЦСКА, поэтому мы серьезно к ним относимся. В данный момент уверенную игру показывают Айон, Альбиси и Холлинс. У «Зенита» испанский защитный стиль, не как у других клубов, но мы к этому готовы.
У нас все более или менее нормально, отсутствуют только Вяльцев и Мозгов. Готовим выпустить на площадку Крамера, также будет играть Йович», – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба.
Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.
После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.
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