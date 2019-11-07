Жоан Пласа: Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 17:44БаскетболАбушкин Руслан

Жоан Пласа: Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

«Химки» – одна из сильнейших команд, причем не только в Единой лиге, они продемонстрировали это также и в Евролиге. Отлично сложенная команда с хорошим тренером, талантливые игроки на всех позициях, игроки уровня Матча всех звезд. Абсолютно полная команда.

Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль. Понимаем, что он ключевой игрок, он очень горяч и может попадать невероятные мячи. «Химки» и без него могут играть очень хорошо, но он добавляет им силы. Все понимают, что он игрок уровня НБА и не играет там только потому, что не хочет, а не потому, что он там никому не нужен. Мы попытаемся противопоставить ему защиту один на один, на пик-н-ролах, но мы не будем делать никаких специальных защитных комбинаций против него», – приводит слова Пласы официальный сайт клуба.

Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.

После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.

Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Еще по теме:
Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat
Андрей Кузьменко: Постараемся привезти из Финляндии кубок и... теплую шапку Сборная России по хоккею начинает новый сезон матчем с Финляндией. 07.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Жаль, что Подколзин не оторвал Лавуа голову. Канадцы взяли реванш в овертайме Наши достойно провели и повторный матч против сборной лиги Квебека, забрасывая красивые шайбы. На этот раз усилий «легионеров» Дмитрия Завгороднего, Александра Хованова и Егора Соколова не хватило для победы. Как и накануне, подопечные Валерия Брагина пропустили легкие голы и уступили 3:4 ОТ. 06.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:24 Футзал Стали известны соперники сборной России по отбору на ЧМ по мини-футболу
18:10 Легкая атлетика Россиянин Петров получил дисквалификацию за применение допинга
17:49 Баскетбол Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа
17:44 Баскетбол Жоан Пласа: Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль
17:40 Баскетбол Йонас Жеребко: Жду тяжелого матча с «Зенитом»
17:31 Баскетбол Римас Куртинайтис: У «Зенита» испанский защитный стиль, но мы к этому готов
16:51 Хоккей Александр Кожевников: В сборной России есть клубные связки, которые должны дать результат
16:41 Футбол Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии
16:32 Футбол Сергей Веденеев: У «Локомотива» не было чувства страха перед «Ювентусом»
16:21 Футбол РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино
16:13 ММА Сергей Хандожко: Макгрегора несет не в ту сторону
16:08 Футбол Джорджевич перенес операцию на колене
15:52 Футбол Мацей Рыбус: В декабре будет операция, до этого сыграю, сколько смогу
15:27 Футбол Дмитрий Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, у «Локомотива» появится хорошее предложение
15:09 Футбол Роман Шаронов: Результативность «Рубина», конечно, неудовлетворительная
14:58 Футбол Ведран Чорлука: «Локомотив» все еще в игре
14:36 Футбол Жоау Мариу – о матче с «Ювентусом»: Не тот результат, который мы хотели, но мы идем дальше
14:23 Хоккей Бочаров сыграет с Финляндией
13:53 Олимпиада Павел Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было
13:40 Футбол Дмитрий Черышев: О возможности Дениса сыграть за сборную можно будет сказать после МРТ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array