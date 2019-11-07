Жоан Пласа: Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

«Химки» – одна из сильнейших команд, причем не только в Единой лиге, они продемонстрировали это также и в Евролиге. Отлично сложенная команда с хорошим тренером, талантливые игроки на всех позициях, игроки уровня Матча всех звезд. Абсолютно полная команда.

Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль. Понимаем, что он – ключевой игрок, он очень горяч и может попадать невероятные мячи. «Химки» и без него могут играть очень хорошо, но он добавляет им силы. Все понимают, что он игрок уровня НБА и не играет там только потому, что не хочет, а не потому, что он там никому не нужен. Мы попытаемся противопоставить ему защиту один на один, на пик-н-ролах, но мы не будем делать никаких специальных защитных комбинаций против него», – приводит слова Пласы официальный сайт клуба.

Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.

После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.