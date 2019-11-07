Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 17:49БаскетболАбушкин Руслан

Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа

Центровой «Зенита» Колтон Айверсон поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

«В «Химках» сейчас буквально на каждой позиции собраны настоящие звезды. Но мы не должны смотреть на то, как они выглядят на бумаге, – нам нужно просто выйти на паркет и показать, что мы тут хозяева, защитить домашнюю площадку. Если говорить о моей позиции, о тех парнях, которые борются под кольцом, то там очень атлетичные, физически сильные игроки.

Конечно, нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Алексея Шведа. Это не означает, что в атаке у «Химок» больше никто не может набрать очков, но если нам удастся остановить Шведа, то многое станет для «Зенита» чуть легче. Помимо этого, «Зениту» необходимо научиться играть в каждом владении так, как будто оно последнее и – что важно – решающее. Мне кажется, в этом случае у нас будут шансы в матчах против кого угодно, не только «Химок». Так что будет нелегко. Но кому сейчас легко в Евролиге? Мы готовимся к тяжелому матчу и, думаю, в итоге подойдем к игре во всеоружии», – приводит слова Айверсона официальный сайт клуба.

Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.

После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.

Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Еще по теме:
Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat
Андрей Кузьменко: Постараемся привезти из Финляндии кубок и... теплую шапку Сборная России по хоккею начинает новый сезон матчем с Финляндией. 07.11.2019 11:00 Хоккей Кузютина Елена
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Жаль, что Подколзин не оторвал Лавуа голову. Канадцы взяли реванш в овертайме Наши достойно провели и повторный матч против сборной лиги Квебека, забрасывая красивые шайбы. На этот раз усилий «легионеров» Дмитрия Завгороднего, Александра Хованова и Егора Соколова не хватило для победы. Как и накануне, подопечные Валерия Брагина пропустили легкие голы и уступили 3:4 ОТ. 06.11.2019 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:24 Футзал Стали известны соперники сборной России по отбору на ЧМ по мини-футболу
18:10 Легкая атлетика Россиянин Петров получил дисквалификацию за применение допинга
17:49 Баскетбол Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа
17:44 Баскетбол Жоан Пласа: Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль
17:40 Баскетбол Йонас Жеребко: Жду тяжелого матча с «Зенитом»
17:31 Баскетбол Римас Куртинайтис: У «Зенита» испанский защитный стиль, но мы к этому готов
16:51 Хоккей Александр Кожевников: В сборной России есть клубные связки, которые должны дать результат
16:41 Футбол Жоау Мариу и Эдер вызваны в сборную Португалии
16:32 Футбол Сергей Веденеев: У «Локомотива» не было чувства страха перед «Ювентусом»
16:21 Футбол РФС подтвердил, что Черышев не сыграет с Бельгией и Сан-Марино
16:13 ММА Сергей Хандожко: Макгрегора несет не в ту сторону
16:08 Футбол Джорджевич перенес операцию на колене
15:52 Футбол Мацей Рыбус: В декабре будет операция, до этого сыграю, сколько смогу
15:27 Футбол Дмитрий Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, у «Локомотива» появится хорошее предложение
15:09 Футбол Роман Шаронов: Результативность «Рубина», конечно, неудовлетворительная
14:58 Футбол Ведран Чорлука: «Локомотив» все еще в игре
14:36 Футбол Жоау Мариу – о матче с «Ювентусом»: Не тот результат, который мы хотели, но мы идем дальше
14:23 Хоккей Бочаров сыграет с Финляндией
13:53 Олимпиада Павел Колобков: Никаких изменений в базе данных московской лаборатории не было
13:40 Футбол Дмитрий Черышев: О возможности Дениса сыграть за сборную можно будет сказать после МРТ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array