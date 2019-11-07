Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа Центровой «Зенита» Колтон Айверсон поделился ожиданиями от домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

«В «Химках» сейчас буквально на каждой позиции собраны настоящие звезды. Но мы не должны смотреть на то, как они выглядят на бумаге, – нам нужно просто выйти на паркет и показать, что мы тут хозяева, защитить домашнюю площадку. Если говорить о моей позиции, о тех парнях, которые борются под кольцом, то там очень атлетичные, физически сильные игроки.

Конечно, нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Алексея Шведа. Это не означает, что в атаке у «Химок» больше никто не может набрать очков, но если нам удастся остановить Шведа, то многое станет для «Зенита» чуть легче. Помимо этого, «Зениту» необходимо научиться играть в каждом владении так, как будто оно последнее и – что важно – решающее. Мне кажется, в этом случае у нас будут шансы в матчах против кого угодно, не только «Химок». Так что будет нелегко. Но кому сейчас легко в Евролиге? Мы готовимся к тяжелому матчу и, думаю, в итоге подойдем к игре во всеоружии», – приводит слова Айверсона официальный сайт клуба.

Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.

После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.