Колтон Айверсон: Нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Шведа

«В «Химках» сейчас буквально на каждой позиции собраны настоящие звезды. Но мы не должны смотреть на то, как они выглядят на бумаге, – нам нужно просто выйти на паркет и показать, что мы тут хозяева, защитить домашнюю площадку. Если говорить о моей позиции, о тех парнях, которые борются под кольцом, то там очень атлетичные, физически сильные игроки.
Конечно, нам потребуется немалое количество энергии, чтобы сдержать Алексея Шведа. Это не означает, что в атаке у «Химок» больше никто не может набрать очков, но если нам удастся остановить Шведа, то многое станет для «Зенита» чуть легче. Помимо этого, «Зениту» необходимо научиться играть в каждом владении так, как будто оно последнее и – что важно – решающее. Мне кажется, в этом случае у нас будут шансы в матчах против кого угодно, не только «Химок». Так что будет нелегко. Но кому сейчас легко в Евролиге? Мы готовимся к тяжелому матчу и, думаю, в итоге подойдем к игре во всеоружии», – приводит слова Айверсона официальный сайт клуба.
Встреча пройдет на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге 7 ноября. Начало в 20:00 мск.
После шести матчей химчане занимают пятое место в турнирной таблице, одержав четыре победы. У питерцев – две победы и 15-я строчка.