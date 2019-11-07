«Химки» в гостях обыграли «Зенит» в Евролиге В матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» на «Сибур Арене» в Санкт-Петербурге потерпел поражение от подмосковных «Химок» со счетом 73:87 (28:28, 15:24, 17:16, 13:19).

Загрузка... Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 20 очков. У Алексея Шведа – 19 очков. В активе защитника хозяев Остина Холлинза 25 очков. Химчане поднялись на четвертое место в турнирной таблице, одержав пятую победу в семи матчах, питерцы идут 15-ми с двумя победами. В следующем туре «Химки» дома сыграют с миланской «Олимпией», а «Зенит» на выезде встретится с «Анадолу Эфес». Встречи пройдут 14 ноября.