«Химки» в гостях обыграли «Зенит» в Евролиге

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 20 очков. У Алексея Шведа – 19 очков. В активе защитника хозяев Остина Холлинза 25 очков.
Химчане поднялись на четвертое место в турнирной таблице, одержав пятую победу в семи матчах, питерцы идут 15-ми с двумя победами.
В следующем туре «Химки» дома сыграют с миланской «Олимпией», а «Зенит» на выезде встретится с «Анадолу Эфес». Встречи пройдут 14 ноября.
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