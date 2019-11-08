Остин Холлинз: Невесело, когда становишься самым результативным, но все равно проигрываешь «Зенит» потерпел поражение от «Химок» в Евролиге.

Атакующий защитник «Зенита» Остин Холлинз высказался о своей результативности в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (73:87).

«Я набрал больше всего очков? Да, партнеры находили меня передачами, я поймал бросок, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – Но мы все же проиграли, и это значит, что мои очки ничего не значат. Знаете, это не весело, когда ты становишься самым результативным, но все равно проигрываешь».

Отметим, что на счету Холлинза 25 очков. Всего в среднем за игру в Евролиге он набирает десять очков.

«Зенит» потерпел пятое поражение и занимает 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре 14 ноября команда сыграет в гостях с «Анадолу Эфес».