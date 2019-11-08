Остин Холлинз: Невесело, когда становишься самым результативным, но все равно проигрываешь

Атакующий защитник «Зенита» Остин Холлинз высказался о своей результативности в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (73:87).
«Я набрал больше всего очков? Да, партнеры находили меня передачами, я поймал бросок, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – Но мы все же проиграли, и это значит, что мои очки ничего не значат. Знаете, это не весело, когда ты становишься самым результативным, но все равно проигрываешь».
Отметим, что на счету Холлинза 25 очков. Всего в среднем за игру в Евролиге он набирает десять очков.
«Зенит» потерпел пятое поражение и занимает 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре 14 ноября команда сыграет в гостях с «Анадолу Эфес».
Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Михаил Костюков: Гонки за золото и выживание будут идти до последнего тура 28-летний полузащитник «Тамбова» рассказал о том, как его команде удалось завершить первый круг в зоне стыковых матчей. 07.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия Вопрос дня. Гусева будут переучивать как Овечкина? Отсидев три матча в запасе, Никита Гусев вернулся в основу «Нью-Джерси» и помог клубу одержать вторую гостевую победу кряду – 2:1 по буллитам. 06.11.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий Трусова и Ханю: параллельный четверной на прощанье. Обзор событий уик-энда Все внимание в минувшие выходные было приковано к канадскому этапу Гран-при, где россияне взяли два золота и вообще было много интересного. 28.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем