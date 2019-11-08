Римас Куртинайтис: Все игроки «Химок» дали большую энергию в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги матча с «Зенитом» (87:73) в Санкт-Петербурге в седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы проделали отличную работу, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Хочу поблагодарить всех игроков, которые были на площадке: кто-то сыграл больше, кто-то меньше – значения не имеет. Все приложили максимальные усилия, дали большую энергию, и в итоге получилась хорошая победа».
Отметим, что самым результативным в составе «Химок» стал центровой Девин Букер, на счету которого 20 очков.
«Химки» одержали пятую победу и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 14 ноября команда сыграет дома с «Миланом».
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