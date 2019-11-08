Девин Букер – о победе над «Зенитом»: Матчи выигрывает защита, ничто другое значения не имеет «Химки» выиграли у «Зенита» в регулярном чемпионате Евролиги.

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Центровой «Химок» Девин Букер высказался о действиях команды в защите в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (87:73) в Санкт-Петербурге.

«Если брать нашу защиту, то мы позволили сопернику набрать слишком много очков, и в этом в том числе моя вина, – приводит слова 28-летнего американца официальный сайт клуба. – Во второй половине мы заметно прибавили, перевернули игру, и это повод для гордости. Матчи выигрывает защита, ничто другое значения не имеет, и именно защита помогла нам победить».

Отметим, что Букер с 20 очками стал самым результативным игроком подмосковной команды.

«Химки» одержали пятую победу и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 14 ноября команда сыграет дома с «Миланом».