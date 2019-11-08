Энтони Гилл: «Химки» выглядели свежее и жестче «Зенита» «Химки» победили «Зенит» в Санкт-Петербурге.

Форвард «Химок» Энтони Гилл прокомментировал победу над «Зенитом» (87:73) в матче регулярного чемпионата Евролиги в Санкт-Петербурге.

«Мы вышли на площадку более подготовленными, выглядели свежее и жестче, – приводит слова 27-летнего американца официальный сайт клуба. – «Зенит» – отличная и талантливая команда, и в начале матча у нас возникли проблемы в защите, когда мы оказались не совсем готовы к атаке соперника, который забил много мячей».

Отметим, что на счету Гилла в этом матче 12 очков. «Химки» одержали пятую победу и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 14 ноября команда сыграет дома с «Миланом».