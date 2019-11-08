Сергей Карасев: В первой игре с «Зенитом» играл с двойной энергией и самоотдачей «Химки» победили бывшую команду Карасева в Евролиге.

Защитник «Химок» Сергей Карасев высказался об игре с «Зенитом» (87:73) в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Сюда всегда приятно возвращаться, – приводит «Р-Спорт» слова 26-летнего игрока. – Я играл с двойной энергией и самоотдачей. Важный матч для команды и моя первая игра против «Зенита» – старался показать все, на что способен».

Напомним, Карасев выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 годы, а в июле перешел в «Химки».

В матче с бывшей командой форвард провел на площадке 11 минут 2 секунды и набрал семь очков.

«Химки» одержали пятую победу и занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 14 ноября команда сыграет дома с «Миланом».