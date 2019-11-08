Иван Ухов: «Асвел» атакует без страха ЦСКА сыграет во Франции в седьмом туре Евролиги.

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Защитник ЦСКА Иван Ухов высказался об «Асвеле», с которым его команда сыграет в седьмом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Наши соперники без страха атакуют, чувствуют уверенность в броске, – приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт клуба. – Они хорошо обороняются, вынуждают терять мячи и набирают за счет этого легкие очки. Их преимущество в постоянном стремлении бороться, в матче с ними нельзя расслабляться».

Напомним, на данный момент у ЦСКА пять побед при одном поражении и второе место. У «Асвела» три победы, три поражения и 11-я позиция.

Матч «Асвел» – ЦСКА пройдет 8 ноября. Начало – 22:45 (мск).