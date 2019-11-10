УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа нанесли поражение игрокам «Нижнего Новгорода» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 89:85 (19:28, 23:12, 18:20, 29:25).
В составе победителей лучший оказался Рэймар Морган, набравший 30 очков. У гостей отличился Чавон Льюис. В его активе 21 балл.
Таким образом, казанцы занимают 8-е место в таблице, а нижегородский клуб расположился на 5-й позиции.
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