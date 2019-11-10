«Зенит» одержал победу над «Енисеем» - Советский спорт
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10 ноября 2019 22:07БаскетболГичунцев Артур

«Зенит» одержал победу над «Енисеем»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Баскетболисты «Зенита» нанесли поражение игрокам «Енисея» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ – 89:80 (21:24, 30:14, 18:17, 20:25).

У сине-бело-голубых отличился Остин Холлинс, набравший 21 очко. У красноярского клуба лучшим оказался Томислав Зубчич. В его активе 19 баллов.

После этой встречи «Зенит» занимает 9-е место в таблице, а «Енисей» расположился на 6-й строчке.

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