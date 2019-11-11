«Химки» одержали 7-ю победу кряду, обыграв «Парму» Встреча прошла на домашней арене подмосковного клуба.

Баскетболисты «Химок» нанесли поражение игрокам «Пармы» в матче Единой лиги ВТБ – 103:100.

Лучшим игроком поединка стал защитник пермской команды Адас Юшкевичюс, набравший 37 очков. У победителей отличился защитник Алексей Швед. В его активе 24 очка и 12 передач.

Таким образом, «Химки» одержали 7-ю победу кряду, а «Парма» проиграла второй матч подряд.

16 ноября ей предстоит матч против УНИКСа, а «Химки» 24-го числа примут белорусский клуб «Цмоки-Минск».