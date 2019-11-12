Куртинайтис – после 7-й победы кряду: «Химки» были несобранными Об этом специалист заявил клубной пресс-службе.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис дал комментарий после домашнего матча с «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ (103:100).

«Рад, что мы победили, хотя игра была сложной. Мы были несобранными, но в конце сыграли на мастерстве и выиграли. Хотел бы отдать должное «Парме» и тренеру Максвитису за хорошо подготовленную игру и отличную борьбу, которую они показали.

Мы пару раз убегали вперед, но соперник вернулся в игру, и борьба шла до самого конца», – заявил наставник подмосковного клуба.

16 ноября «Парме» предстоит матч против УНИКСа, а «Химки» 24-го числа примут белорусский клуб «Цмоки-Минск».