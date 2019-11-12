Куртинайтис – после 7-й победы кряду: «Химки» были несобранными

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис дал комментарий после домашнего матча с «Пармой» в рамках Единой лиги ВТБ (103:100).
«Рад, что мы победили, хотя игра была сложной. Мы были несобранными, но в конце сыграли на мастерстве и выиграли. Хотел бы отдать должное «Парме» и тренеру Максвитису за хорошо подготовленную игру и отличную борьбу, которую они показали.
Мы пару раз убегали вперед, но соперник вернулся в игру, и борьба шла до самого конца», – заявил наставник подмосковного клуба.
16 ноября «Парме» предстоит матч против УНИКСа, а «Химки» 24-го числа примут белорусский клуб «Цмоки-Минск».
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