«Нижний Новгород» проиграл «Нимбурку» в матче Лиги чемпионов Встреча прошла на домашней арене российского клуба.

Матч регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА «Нижний Новгород» – «Нимбурк» завершился в пользу гостей со счетом 82:73 (23:16, 22:12, 23:20, 14:25).

В составе победителей отличился Иван Алмейда, набравший 19 очков. У россиян лучшим оказался Чаван Льюис. В его активе 20 очков.

После этой встречи подопечные Зорана Лукича занимают 3-е место в группе С, а «Нимбурк» расположился на 1-й позиции.

20 ноября «Нижний Новгород» сыграет против турецкого «Газиантепа», а команда из Чехии в тот же день встретится с «Морнаром» из Черногории.