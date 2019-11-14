«Локомотив-Кубань» уступил «Венеции», потерпев 4-е поражение подряд в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» проиграл «Венеции» в гостевом поединке седьмого тура первого группового этапа Еврокубка – 61:66.
Весомый вклад в победу своей команды внес Остин Дэй, набравший 17 баллов. У россиян отличился Уилл Каммингс. В его активе 11 очков.
Таким образом, краснодарский клуб опустился на 5-е место, потерпев 4-е поражение кряду. 20 ноября команда сыграет в гостях с французским клубом «Лимож».
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