«Локомотив-Кубань» уступил «Венеции», потерпев 4-е поражение подряд в Еврокубке Встреча прошла в Италии.

Загрузка...

«Локомотив-Кубань» проиграл «Венеции» в гостевом поединке седьмого тура первого группового этапа Еврокубка – 61:66.

Весомый вклад в победу своей команды внес Остин Дэй, набравший 17 баллов. У россиян отличился Уилл Каммингс. В его активе 11 очков.

Таким образом, краснодарский клуб опустился на 5-е место, потерпев 4-е поражение кряду. 20 ноября команда сыграет в гостях с французским клубом «Лимож».