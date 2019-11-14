«Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги Встреча прошла на домашней арене подмосковного клуба.

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Матч регулярного чемпионата Евролиги «Химки» – «Олимпия» (Милан) завершился победой российского клуба со счетом 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14).

Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Алексей Швед, набравший 24 очка. Также отличился форвард Юнас Йеребко. В его активе 19 баллов.

Таким образом, «Химки» вышли на второе место в таблице регулярного чемпионата.

19 ноября подмосковный клуб сыграет в гостях с мадридским «Реалом».