«Химки» нанесли поражение «Олимпии» в матче Евролиги

Матч регулярного чемпионата Евролиги «Химки» – «Олимпия» (Милан) завершился победой российского клуба со счетом 87:79 (22:25, 25:26, 18:14, 22:14).
Весомый вклад в победу своей команды внес защитник Алексей Швед, набравший 24 очка. Также отличился форвард Юнас Йеребко. В его активе 19 баллов.
Таким образом, «Химки» вышли на второе место в таблице регулярного чемпионата.
19 ноября подмосковный клуб сыграет в гостях с мадридским «Реалом».
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