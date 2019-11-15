Де Коло номинирован в команду десятилетия Евролиги

Разыгрывающий «Фенербахче» Нандо де Коло номинирован в сборную десятилетия Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
32-летний француз выступал за «Валенсию» (2009-2012), ЦСКА (2014-2019) и «Фенербахче». В составе армейцев Де Коло дважды побеждал в турнире (2016, 2019), признавался самым ценным игроком финала четырех (2016) и всего розыгрыша Евролиги сезона-2015/2016. В том же сезоне он стал самым результативным игроком, набирая в среднем по 19,4 очка. Де Коло трижды входил в символическую сборную года (2016, 2017, 2018).
Напомним, до 2020 года Евролига представит 50 номинантов на сборную десятилетия, после чего начнется голосование болельщиков, игроков, тренеров и журналистов.
Добавим, что в пятницу ЦСКА примет «Фенербахче» в Москве, однако Де Коло не сыграет со своей бывшей командой.
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