ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги - Советский спорт
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15 ноября 2019 22:34Баскетбол

ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Фенербахче» в домашнем матче 8-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 88:70 (21:17, 18:17, 25:15, 24:21).

Самым результативными в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 31 очко. У турецкой команды 20 очков на счету Костаса Слукаса.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Басконией», а «Фенербахче» в гостях сыграет против «Барселоны».

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