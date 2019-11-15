ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги Баскетболисты ЦСКА обыграли «Фенербахче» в домашнем матче 8-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги со счетом 88:70 (21:17, 18:17, 25:15, 24:21).

Самым результативными в составе армейцев стал Майк Джеймс, набравший 31 очко. У турецкой команды 20 очков на счету Костаса Слукаса.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Басконией», а «Фенербахче» в гостях сыграет против «Барселоны».