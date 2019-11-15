Димитрис Итудис: После поражения во Франции в прошлой игре Евролиги мы хотели реабилитироваться Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис - о победе в домашнем матче Евролиги против «Фенербахче» (88:70).

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- После поражения во Франции в прошлой игре Евролиги мы хотели реабилитироваться. Игра с «Фенербахче» - лучший вариант, чтобы побороться и вернуть себе уверенность.

жеймс стал лидером команды, и дело не только в очках, сегодня он хорошо читал игру, он много создавал для партнеров. Важно, что команда принимает его лидерство, - передает слова Итудиса «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Басконией», а «Фенербахче» в гостях сыграет против «Барселоны».