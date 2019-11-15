Димитрис Итудис: После поражения во Франции в прошлой игре Евролиги мы хотели реабилитироваться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 ноября 2019 23:30Баскетбол

Димитрис Итудис: После поражения во Франции в прошлой игре Евролиги мы хотели реабилитироваться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис - о победе в домашнем матче Евролиги против «Фенербахче» (88:70).

- После поражения во Франции в прошлой игре Евролиги мы хотели реабилитироваться. Игра с «Фенербахче» - лучший вариант, чтобы побороться и вернуть себе уверенность.

жеймс стал лидером команды, и дело не только в очках, сегодня он хорошо читал игру, он много создавал для партнеров. Важно, что команда принимает его лидерство, - передает слова Итудиса «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Басконией», а «Фенербахче» в гостях сыграет против «Барселоны».

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Станислав Черчесов: С Акинфеевым я даже не общался… Главный тренер сборной России ответил на важные вопросы накануне матча отбора Евро-2020 с Бельгией. 15.11.2019 15:30 Футбол Яременко Николай
Борис Майоров: Ковальчук пригодится «Авангарду» Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 14.11.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Рижское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Витязем» «Металлург» обыграл «Сочи», одержав пятую победу в чемпионате подряд Майк Бэбкок: По итогам 20 матчей чемпионата мы недовольны тем, чего добились
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав
Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проиграли Сборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2). 15.11.2019 09:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сборная рассчитывает на питерскую крышу Команда Станислава Черчесова завершила сочинский этап подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против бельгийцев и переместилась в Санкт-Петербург, где в субботу пройдет игра. 14.11.2019 17:45 Футбол Лемех Кирилл
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
«Знарка из «Спартака» заберут в СКА? Ну и вопросы у вас!» Что говорили участники московского дерби ЦСКА – «Спартак». 12.11.2019 23:30 Хоккей Кузютина Елена
Новости
23:57 Футбол Роберто Манчини – о конфликте Роналду с Сарри: Не вижу ничего серьезного, такое иногда случается
23:44 Фигурное катание Евгения Тарасова: Думаю, прогресс, который мы показываем, видно и зрителям, и судьям
23:30 Баскетбол Димитрис Итудис: После поражения во Франции в прошлой игре Евролиги мы хотели реабилитироваться
23:10 Баскетбол Желько Обрадович: Мне не нравится, что некоторым нашим игрокам не был интересен матч с ЦСКА
22:55 Хоккей Рижское «Динамо» на своем льду одержало победу над «Витязем»
22:43 Фигурное катание Тренер Тарасовой и Морозова: Мы подготовим пару, еще есть время
22:34 Баскетбол ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
22:12 Фигурное катание Бойкова и Козловский лидируют среди пар после короткой программы на Гран-при в Москве
21:58 Футбол Гол Месси принес Аргентине победу над Бразилией в товарищеском матче
21:50 Футбол Сборная Армении проиграла Греции и лишилась шансов выйти на Евро-2020
21:42 Фигурное катание Станислава Константинова: Я разочарована, потому что была уверена, что готова выступать хорошо
21:27 Конькобежный спорт Юсков стал третьим на этапе Кубка мира на дистанции 5000 метров
21:15 Фигурное катание Евгения Медведева: На сегодня я со своей задачей справилась
21:06 Фигурное катание Сергей Шахрай: Медведева справилась с короткой программой, показала хороший стиль
20:58 Фигурное катание Брайан Орсер: Рад за Медведеву, она все сделала правильно
20:40 Теннис Надаль взял верх над Циципасом и лишил Медведева шансов на выход в полуфинал Итогового турнира АТР
20:24 Футбол Молодежная сборная России обыграла Латвию в матче квалификации к Евро-2021
20:13 Фигурное катание Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
19:59 Хоккей «Металлург» обыграл «Сочи», одержав пятую победу в чемпионате подряд
19:42 Футбол Российская премьер-лига поддержала судейские реформы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array