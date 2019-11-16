Сергей Базаревич: Стрелниекс показал лучший баскетбол после перехода в ЦСКА ЦСКА уверенно победил «Фенербахче» в Евролиге.

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу ЦСКА над «Фенербахче» (88:70) в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Матч выдался замечательным, очень хорошо, – приводит слова News.ru слова Базаревича. – ЦСКА очень хорошо действовал, (Янис) Стрелниекс показал свой лучший баскетбол с момента перехода в стан «армейцев», да и (Майк) Джеймс был очень хорош».

Отметим, что на счету Джеймса 31 очко, у Стрелниекса 23 очка. ЦСКА одержал шестую победу в турнире и занимает второе место.

В девятом туре 20 ноября действующие победители Евролиги сыграют в гостях с Басконией.