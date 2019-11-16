Сергей Базаревич: Стрелниекс показал лучший баскетбол после перехода в ЦСКА

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу ЦСКА над «Фенербахче» (88:70) в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Матч выдался замечательным, очень хорошо, – приводит слова News.ru слова Базаревича. – ЦСКА очень хорошо действовал, (Янис) Стрелниекс показал свой лучший баскетбол с момента перехода в стан «армейцев», да и (Майк) Джеймс был очень хорош».
Отметим, что на счету Джеймса 31 очко, у Стрелниекса 23 очка. ЦСКА одержал шестую победу в турнире и занимает второе место.
В девятом туре 20 ноября действующие победители Евролиги сыграют в гостях с Басконией.
Андрей Разин: Мне и шаманов уже предлагали… «Северсталь» потерпела десятое поражение подряд, но так ли все плохо? 15.11.2019 14:00 Хоккей Кузютина Елена «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Трусова упала четыре раза, встала – пять. Репортаж с тренировки В четверг фигуристы провели официальный тренировки во дворце «Мегаспорт» перед стартом Гран-при России. 14.11.2019 19:15 Фигурное катание Чикирис Олег Знарок снял проклятие ЦСКА С сентября 2013 года – шесть лет «Спартак» не побеждал ЦСКА. 12.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав 22 легионера РПЛ могут через неделю вернуться в Россию участниками Евро-2020 Все кандидаты в европейские сборные из чемпионата России, сохранившие шансы приехать в Санкт-Петербург следующим летом. 14.11.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Сборная рассчитывает на питерскую крышу Команда Станислава Черчесова завершила сочинский этап подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против бельгийцев и переместилась в Санкт-Петербург, где в субботу пройдет игра. 14.11.2019 17:45 Футбол Лемех Кирилл Молодежная сборная РФ рассказала о готовности к игре с латвийцами в Ростове Молодежная сборная России готова сыграть с командой Латвии в пятницу на «Ростов Арене», сообщил на пресс-конференции в четверг тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов. 15.11.2019 16:23 Футбол «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий