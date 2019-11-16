Иван Ухов: «Фенербахче» – совсем не слабый соперник ЦСКА победил «Фенербахче» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал победу над «Фенербахче» (88:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» – совсем не слабый соперник, тем более в команде много опытных и хороших игроков, которые могут взять инициативу в свои руки и повести игру, – приводит News.ru слова 24-летнего Ухова. – Мы готовились к каждому более сконцентрированно. После трудного положения в Евролиге нам удалось собраться, показать свою игру и победить».

Отметим, что Ухов провел на площадке 2 минуты 52 секунды и отметился одним подбором.

ЦСКА одержал шестую победу в турнире и занимает второе место. В девятом туре 20 ноября действующие победители Евролиги сыграют в гостях с «Басконией».