Иван Ухов: «Фенербахче» – совсем не слабый соперник

Защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал победу над «Фенербахче» (88:70) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
«Фенербахче» – совсем не слабый соперник, тем более в команде много опытных и хороших игроков, которые могут взять инициативу в свои руки и повести игру, – приводит News.ru слова 24-летнего Ухова. – Мы готовились к каждому более сконцентрированно. После трудного положения в Евролиге нам удалось собраться, показать свою игру и победить».
Отметим, что Ухов провел на площадке 2 минуты 52 секунды и отметился одним подбором.
ЦСКА одержал шестую победу в турнире и занимает второе место. В девятом туре 20 ноября действующие победители Евролиги сыграют в гостях с «Басконией».
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