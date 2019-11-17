Сборная России обыграла команду Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы - Советский спорт
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17 ноября 2019 21:36БаскетболГичунцев Артур

Сборная России обыграла команду Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы

Встреча прошла в Таллине.

Матч квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин Эстония – Россия завершился в пользу гостей – 96:66 (30:15, 18:18, 25:20, 23:13).

Лучшим игроком поединка стала Мария Вадеева, набравшая 17 очков. Также в ее активе 9 подборов.

Следующий матч национальная команда проведет 12 ноября 2020 года. Ей предстоит гостевая игра со сборной Швейцарии.

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