Сборная России обыграла команду Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы Встреча прошла в Таллине.

Матч квалификации чемпионата Европы по баскетболу среди женщин Эстония – Россия завершился в пользу гостей – 96:66 (30:15, 18:18, 25:20, 23:13).

Лучшим игроком поединка стала Мария Вадеева, набравшая 17 очков. Также в ее активе 9 подборов.

Следующий матч национальная команда проведет 12 ноября 2020 года. Ей предстоит гостевая игра со сборной Швейцарии.