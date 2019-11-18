Кириленко номинирован на попадание в команду десятилетия Евролиги

Экс-форвард московского ЦСКА Андрей Кириленко вошел в список спортсменов, претендующих на включение в состав символической команды десятилетия в Евролиге.
Всего в список будет включено 50 баскетболистов. Команда десятилетия будет включать 10 игроков вне зависимости от амплуа. В голосовании, которое стартует в начале 2020 года, будут принимать участие игроки, тренеры, журналисты и болельщики.
Что касается Кириленко, то он выступал за ЦСКА с 1998 по 2001 год, с 2011 по 2012 год, а также в 2015 году. В составе красно-синих он выиграл трофей самого ценного баскетболиста Евролиги-2012, а также вошел в символическую сборную турнира и получил приз лучшему игроку оборонительного плана.
На данный момент Кириленко возглавляет Российскую федерацию баскетбола.
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