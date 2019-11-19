Павел Астахов: Мозгов бегает, прыгает, бросает, но пока не может работать в контакте Центровой «Химок» не играет больше года.

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Генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал о восстановлении центрового Тимофея Мозгова.

«Он работает индивидуально, бегает, прыгает, бросает, но пока не может работать в контакте, – приводят «Известия» слова Астахова. – Есть некоторые ограничения, которые прописывают ему врачи. Прогресс виден, и мы надеемся, что он как можно быстрее появится на площадке».

Напомним, из-за травмы колена 33-летний Мозгов не играет с апреля 2018 года. Он полностью пропустил прошлый сезон, который провел в «Орландо», после чего клуб выкупил его контракт.

В июле Мозгов стал игроком «Химок», но пока также не провел за команду ни одного матча.