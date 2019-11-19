Жоан Пласа: В последних матчах «Валенсия» показывала отличную игру «Зенит» сыграет в гостях с «Валенсией».

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Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа высказался о предстоящем матче с «Валенсией» в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы играем против команды, которая завоевала наибольшее количество титулов чемпиона Еврокубка в истории проведения этого турнира и против команды, в которой собраны очень опытные игроки, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – Семеро игроков выступают в составе «Валенсии» на протяжении последних трех-четырех лет. К тому же, в последних матчах соперник показывал отличную игру, в Евролиге команда разгромила «Баварию».

Напомним, после восьми туров у «Зенита» и «Валенсии» по две победы и шесть поражений.

Через два дня после матча с «Валенсией» «Зенит» также в Испании сыграет с «Басконией».

Матч «Валенсия» – «Зенит» пройдет 19 ноября. Начало игры – 23:00 (мск).