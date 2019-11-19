Тим Абромайтис: «Валенсия» будет уверена в своих силах «Зенит» сыграет в гостях с «Валенсией» в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

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Форвард «Зенита» Тим Абромайтис высказался о «Валенсии», с которой его команда сыграет в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Валенсия» прямо сейчас на хорошем ходу, команда победила и в последнем туре Евролиги, и в испанском чемпионате на выходных, – приводит слова 30-летнего американца официальный сайт клуба. – Так что они будут уверены в своих силах.

Но мы тоже способны показать отличную игру, если будем фокусироваться на себе и стараться использовать свои сильные стороны. В этом случае «Зенит» может сражаться не только с «Валенсией», но и с кем угодно.

Напомним, после восьми туров у «Зенита» и «Валенсии» по две победы и шесть поражений.

Через два дня после матча с «Валенсией» «Зенит» также в Испании сыграет с «Басконией».

Матч «Валенсия» – «Зенит» пройдет 19 ноября. Начало игры – 23:00 (мск).