«Химки» уступили «Реалу», потерпев третье поражение в Евролиге Баскетболисты «Химок» проиграли «Реалу» в гостевом матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 76:104.

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Самым результативным в составе испанской команды стал Энтони Рэндольф, набравший 19 очков. У российской команды 14 очков на счету Криса Крамера.

В следующем туре «Химки», потерпевший третье поражение в текущем сезоне Евролиги, в гостях сыграют против «Валенсии», а «Реал», одержавший четвертую победу подряд, на своей площадке встретится с ЦСКА.