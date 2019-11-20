Римас Куртинайтис: «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 ноября 2019 11:27БаскетболНечаев Юрий

Римас Куртинайтис: «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал гостевое поражение от «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги (76:104).

– Поздравляю Пабло Ласо и «Реал» с хорошей игрой. Они показали и отличную энергию, и хорошую защиту, – цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. – Сегодня они были намного лучше нас. Мы имели проблемы с энергией, а также не приложили необходимых усилий, особенно в защите. Первая и вторая четверти получились просто ужасными. Мы позволили сопернику набрать 65 очков, что, наверное, является рекордом Евролиги в этом сезоне. Да, мы сделали много неправильных вещей, обычно нам несвойственных. «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее. Впереди матч с «Валенсией», и сейчас нужно сосредоточиться на нем.

После этой встречи «Реал» расположился на 6-м месте в турнирной таблице, «Химки» - на 7-м.

Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвиги Обозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ. 17.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в овертайме Первая шайба Каменева в сезоне помогла «Колорадо» победить «Калгари» «Тампа» уступила «Сент-Луису» и потеряла Кучерова
Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
«Думали все легко, но не тут-то было!» «Динамо» обыграло «Сибирь» Что говорили тренеры после матча. 16.11.2019 20:00 Хоккей Кузютина Елена
Сергей Кирьяков: Дзюба где-то рядом с Азаром и Лукаку Главная интрига матча Сан-Марино – Россия формулируется просто: сколько голов в ворота европейского «карлика» забьет Артем Дзюба, претендующий на звание лучшего бомбардира отборочного турнира Евро-2020. 18.11.2019 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай
Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за Черчесова Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020. 17.11.2019 13:30 Футбол Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
11:27 Баскетбол Римас Куртинайтис: «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее
11:12 Футбол Сборная России обратилась к болельщикам после матча с Сан-Марино
10:13 Футбол Жозе Моуринью: Меня привлекает работа с игроками «Тоттенхэма»
09:46 Футбол Моуринью возглавил «Тоттенхэм»
09:24 Хоккей «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в овертайме
09:21 Хоккей Первая шайба Каменева в сезоне помогла «Колорадо» победить «Калгари»
09:15 Хоккей «Тампа» уступила «Сент-Луису» и потеряла Кучерова
08:56 Футбол Определились 20 участников Евро-2020
02:02 Теннис Надаль обыграл Хачанова в матче Кубка Дэвиса
01:54 Футбол Георгий Джикия – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось
01:45 Футбол Станислав Черчесов: На матч с Сан-Марино вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами
01:39 Баскетбол «Зенит» уступил «Валенсии», потерпев четвертое поражение подряд в Евролиге
01:25 Футбол Станислав Черчесов – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Это чьи болельщики-то были?
01:09 Баскетбол «Химки» уступили «Реалу», потерпев третье поражение в Евролиге
00:55 Футбол Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании
00:35 Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020
00:27 Футбол Комличенко забил дебютный гол за сборную России
00:17 Хоккей Михаил Варнаков: Старались сыграть с «Динамо» более уверенно и надежно
23:47 Футбол Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
23:32 Футбол Сборная России выигрывает у Сан-Марино после первого тайма со счетом 2:0
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array