Римас Куртинайтис: «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее

– Поздравляю Пабло Ласо и «Реал» с хорошей игрой. Они показали и отличную энергию, и хорошую защиту, – цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. – Сегодня они были намного лучше нас. Мы имели проблемы с энергией, а также не приложили необходимых усилий, особенно в защите. Первая и вторая четверти получились просто ужасными. Мы позволили сопернику набрать 65 очков, что, наверное, является рекордом Евролиги в этом сезоне. Да, мы сделали много неправильных вещей, обычно нам несвойственных. «Реал» был лучше, но мы смотрим в будущее. Впереди матч с «Валенсией», и сейчас нужно сосредоточиться на нем.
После этой встречи «Реал» расположился на 6-м месте в турнирной таблице, «Химки» - на 7-м.
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