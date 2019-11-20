Жоан Пласа: У «Зенита» были моменты, когда мы могли все переломить

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал поражение от «Валенсии» (90:94) в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Когда ты играешь с огнем, такие вещи могут происходить, – приводит слова испанца официальный сайт клуба. – В этой игре у нас были моменты, когда мы могли все переломить, но промазали много простых мячей, после чего играли хуже и хуже.
Мы выиграли три четверти, проиграли только одну, но в итоге уступили. Это не та игра, где можно расслабиться, нужно играть на протяжении всех 40 минут».
Напомним, «Зенит» потерпел седьмое поражение в турнире и опустился на последнее место в турнирной таблице. В четверг «Зенит» сыграет в гостях с «Басконией».
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