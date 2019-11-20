Дэрран Хиллиард: Будет здорово сыграть в Витории, уверен, что получу удовольствие ЦСКА сыграет в гостях с «Басконией».

Загрузка...

Защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард высказался о предстоящем матче с «Басконией» в девятом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Будет здорово сыграть в Витории, уверен, что получу удовольствие, – приводит слова 26-летнего американца официальный сайт клуба. – Обе команды будут стараться, и мы ждем тяжелого выездного матча. Надеюсь, получится победить».

Напомним, в восьми матчах у ЦСКА шесть побед при двух поражениях и третье место в турнирной таблице. У «Басконии» три победы и пять поражений. Отметим, что в пятницу действующие победители турнира сыграют в гостях с «Реалом».

Матч «Баскония» – ЦСКА пройдет 20 ноября. Начало игры – 23:00 (мск).