УНИКС проиграл «Нантеру» в матче Еврокубка

Матч 8-го тура первого группового этапа Еврокубка УНИКС – «Нантер» завершился поражением российского клуба со счетом 72:79.
В составе казанцев отличился Эрик Макколлум, набравший 17 очков. При этом он отдал 8 передач. У гостей лучшим оказался Даллас Мур, у которого 17 баллов.
В следующем туре УНИКС сыграет против «Ховентута», а французский клуб встретится с «Цедевитой». Оба матча пройдут 11 декабря.
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