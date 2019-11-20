УНИКС проиграл «Нантеру» в матче Еврокубка Встреча прошла в Казани.

Матч 8-го тура первого группового этапа Еврокубка УНИКС – «Нантер» завершился поражением российского клуба со счетом 72:79.

В составе казанцев отличился Эрик Макколлум, набравший 17 очков. При этом он отдал 8 передач. У гостей лучшим оказался Даллас Мур, у которого 17 баллов.

В следующем туре УНИКС сыграет против «Ховентута», а французский клуб встретится с «Цедевитой». Оба матча пройдут 11 декабря.