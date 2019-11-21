«Локомотив-Кубань» обыграл на выезде «Лимож» Встреча прошла во Франции.

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Матч 8-го тура первого группового этапа Еврокубка «Лимож» – «Локомотив-Кубань» завершился победой краснодарского клуба со счетом 92:77.

В составе россиян отличился Джонни О'Брайант, набравший 24 очка. У французов лучшим оказался Николас Ланга. В его активе 17 баллов.

Следующий матч «Локо» проведет 11 декабря. В этот день команде предстоит игра с сербским «Партизаном», а французы днем ранее встретятся с итальянским клубом «Умана Рейер».