Пау Газоль: С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда» Испанский центровой Пау Газоль сообщил, что не будет числиться игроком «Портленда».

«С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда» и смогу полностью посвятить себя реабилитации», - написал Газоль в своем Instagram.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил в своем Twitter, что Газоль не смог полностью восстановиться после травмы и вместе с клубом работает над деталями перехода на тренерскую должность в «Трэйл Блэйзерс».