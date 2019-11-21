Пау Газоль: С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда»

«С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда» и смогу полностью посвятить себя реабилитации», - написал Газоль в своем Instagram.
Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил в своем Twitter, что Газоль не смог полностью восстановиться после травмы и вместе с клубом работает над деталями перехода на тренерскую должность в «Трэйл Блэйзерс».
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай «Никто не знает границ его потенциала» Так после победного гола юниора в субботнем овертайме с «Миннесотой» высказался об Андрее Свечникове Род Бриндамор. 18.11.2019 19:00 Хоккей Славин Виталий 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий Нас нужно наказать. Других вариантов уже нет После скандала с болельщиками на матче сборной всерьез встал вопрос, как искоренить это хамство на трибунах? Главный редактор предлагает свой жесткий вариант. 20.11.2019 20:40 Футбол Яременко Николай «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий