Пау Газоль: С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда» - Советский спорт
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21 ноября 2019 12:17Баскетбол

Пау Газоль: С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда»

Испанский центровой Пау Газоль сообщил, что не будет числиться игроком «Портленда».

«С сегодняшнего дня я перестаю быть игроком «Портленда» и смогу полностью посвятить себя реабилитации», - написал Газоль в своем Instagram.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщил в своем Twitter, что Газоль не смог полностью восстановиться после травмы и вместе с клубом работает над деталями перехода на тренерскую должность в «Трэйл Блэйзерс».

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para dedicarme de lleno a mi rehabilitación. 📹💪🏼 🙏🏼

Публикация от Pau (@paugasol)

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