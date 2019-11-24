«Химки» обыграли «Цмоки-Минск», одержав восьмую победу в Единой лиге ВТБ У Гилла дабл-дабл.

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«Химки» нанесли поражение «Цмоки-Минск» (77:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком у победителей стал форвард Энтони Гилл, на счету которого дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).

Подмосковная команда одержала восьмую победу и продолжает идти без поражений, возглавляя турнирную таблицу. У «Цмоки-Минск», наоборот, семь поражений в семи играх и последнее место.

В следующих матчах 2 декабря «Химки» сыграют в гостях с «Нижним Новгородом», а «Цмоки-Минск» – с «Калевом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» (Московская область) – «Цмоки-Минск» (Минск) – 77:73 (21:19, 23:17, 21:19, 12:18)

«Химки»: Гилл (17 очков + 10 подборов), Моня (17), Букер (9).

«Цмоки-Минск»: Гаврилович (20), Миркович (18), Салаш (10).