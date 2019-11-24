«Химки» обыграли «Цмоки-Минск», одержав восьмую победу в Единой лиге ВТБ

«Химки» нанесли поражение «Цмоки-Минск» (77:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком у победителей стал форвард Энтони Гилл, на счету которого дабл-дабл (17 очков + 10 подборов).
Подмосковная команда одержала восьмую победу и продолжает идти без поражений, возглавляя турнирную таблицу. У «Цмоки-Минск», наоборот, семь поражений в семи играх и последнее место.
В следующих матчах 2 декабря «Химки» сыграют в гостях с «Нижним Новгородом», а «Цмоки-Минск» – с «Калевом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Химки» (Московская область) – «Цмоки-Минск» (Минск) – 77:73 (21:19, 23:17, 21:19, 12:18)
«Химки»: Гилл (17 очков + 10 подборов), Моня (17), Букер (9).
«Цмоки-Минск»: Гаврилович (20), Миркович (18), Салаш (10).