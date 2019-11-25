«Зенит» обыграл УНИКС в Казани Питерцы догнали казанцев по количеству побед в Единой лиге ВТБ.

Казанский УНИКС на своей площадке уступил «Зениту» со счетом 80:93 (19:22, 21:25, 13:30, 27:16) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком у победителей стал разыгрывающий защитник Алекс Ренфро, набрав 25 очков.

И у «Зенита», и у УНИКСа по четыре победы в восьми матчах, и в турнирной таблице они идут друг за другом. Клуб из Санкт-Петербурга идет на пятом месте, казанцы – шестые.

В следующих матчах УНИКС примет ЦСКА (2 декабря), а «Зенит» – «Парму».