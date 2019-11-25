ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Нижний Новгород» завершился крупной победой столичного клуба – 94:69 (24:22, 23:13, 20:18, 27:16).

В составе победителей лучшим оказался Джоэл Боломбой, набравший 15 очков. У гостей отличился Антон Астапкович, в его активе 16 очков.

Таким образом, ЦСКА, занимающий второе место в таблице, одержал пятую победу кряду, а «Нижний Новгород» (10-я позиция) потерпел третье поражение подряд.

2 декабря армейцы сыграют на выезде с УНИКСом, а нижегородцы в этот же день дома примут «Химки».