«Локомотив-Кубань» одолел «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ Встреча состоялась в Краснодаре.

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» обыграли польский клуб «Зелена Гура» в матче в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 93:71 (26:14, 19:16, 20:21, 28:20).

Лучшим в составе краснодарцев оказался Джонни О’Брайант. Он принес своей команде 24 очка. У гостей самым результативным стал Дрю Гордон, набравший 22.

«Локомотив-Кубань» в турнирной таблице идет на третьем месте, одержав пять побед в семи матча. «Зелена-Гура» – восьмая (семь игр, три победы).

2 декабря «Локомотив-Кубань» сыграет в Красноярске с «Енисеем». Польский клуб следующий матч проведет в Казани против УНИКСа 7 декабря.