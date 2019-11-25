Димитрис Итудис: Мы достигли некоторых исторических цифр - Советский спорт
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25 ноября 2019 22:30БаскетболШарафудинов Виктор

Димитрис Итудис: Мы достигли некоторых исторических цифр

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Нижним Новгородом».

После матча Димитрис Итудис дал комментарий официальному сайту БК ЦСКА после матча Единой лиги ВТБ.

«Мы играли серьезно, показывали очень хороший баскетбол, – сказал греческий специалист. – Сегодня мы достигли некоторых исторических цифр – 10-тысячный подбор в истории клуба в Лиге ВТБ сделал Джоэл Боломбой, рад за Никиту Курбанова, очень важного для нас игрока, который вошел в десятку лучших бомбардиров в истории турнира. В целом, мы были лучшей командой. «Нижний», как всегда, боролся, но этого было недостаточно. Мы смогли распределить время и сработали хорошо».

ЦСКА победил «Нижний Новгород» дома со счетом 94:69. Следующий матч армейцы проведет в рамках Евролиги в гостях у испанской «Барселоны» 29 ноября.

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