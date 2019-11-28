Швед не поможет «Химкам» в матче с «Фенербахче» Разыгрывающего подмосковной команды беспокоят боли в спине.

Защитник «Химок» Алексей Швед пропустит матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».

30-летний разыгрывающий не полетел в Стамбул из-за того, что его беспокоят боли в спине. При этом в состав вернулся форвард Янис Тимма, который пропустил две недели из-за растяжения сухожилия на правой руке. По решению тренерского штаба в Химках остались центровой Андрей Десятников и форвард Евгений Валиев.

После десяти туров «Химки» одержали восемь побед при двух поражениях и занимают восьмое место. У «Фенербахче» три победы и 16-е место.

Матч «Фенербахче» – «Химки» пройдет 28 ноября. Начало игры – 20:45 (мск).