Римас Куртинайтис: Обрадович выжимает из игроков 150 процентов «Химки» сыграют в гостях с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги.

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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».

«Готовимся по своему плану, но не знаем точного состава «Фенербахче», – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – В последних матчах не сыграли (Нандо) Де Коло и (Ян) Веселы, также неизвестно, что с (Лео) Вестерманном и (Николой) Калиничем. Это создает дополнительные сложности.

У них отличный тренер (Желько) Обрадович, который выжимает из игроков 150 процентов их возможностей».

Напомним, у «Химок» не сыграет в Стамбуле защитник Алексей Швед, при этом в состав вернулся форвард Янис Тимма.

После десяти туров «Химки» одержали восемь побед при двух поражениях и занимают восьмое место. У «Фенербахче» три победы и 16-е место.

Матч «Фенербахче» – «Химки» пройдет 28 ноября. Начало игры – 20:45 (мск).