Тимофей Мозгов: Никогда не заявлял об окончании карьеры в НБА В январе 33-летний центровой перенес операцию на колене и с тех пор на паркет не выходил.

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Российский центровой Тимофей Мозгов заявил, что даже не думал о завершении карьеры в НБА.

«Никогда не заявлял и даже не думал об окончании карьеры в НБА и карьеры в целом. Любые новости относительно моего контракта с «Орландо» связаны с деталями коллективного соглашения и определенных шагов, которые мой прежний клуб предпринимает. Это никак не связано с моим текущим состоянием. Продолжаю восстановление, провожу в зале по несколько часов каждый день и с нетерпением жду возвращения на площадку», - цитирует Мозгова Sports.ru.

Напомним, сегодня стало известно о том, что клуб НБА «Орландо Мэджик» списал из зарплатной ведомости клуба на сезон 2019/20 контракт российского центрового на сумму 16,7 млн долларов. НБА согласилась с доводами клуба о том, что травма Мозгова несовместима с продолжением карьеры в лиге.

Центровой выступает в НБА с 2010 года. В 2016 году игрок стал чемпионом лиги в составе «Кливленда». В 2018 году баскетболист заключил контракт с «Орландо», однако, из-за травмы колена так и не провел за команду ни одной игры.

Летом 2019 года Мозгов был отчислен из «Мэджик» и подписал однолетний контракт с «Химками», где также на паркет пока не выходил.