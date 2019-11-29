Римас Куртинайтис: Мы провалили третью четверть «Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге.

Главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своей команды от «Фенербахче» в Евролиге (89:76).

«Поздравляю «Фенербахче» с отличной игрой. Матч получился тяжелым. Мы провели очень плохую третью четверть, причем и в нападении, и в защите. Мы не контролировали игру, даже несмотря на то, что после первой половины вели пять очков. Мы позволили игрокам «Фенербахче» зарядиться эмоциями, поэтому результат такой, какой есть», - приводит слова наставника официальный сайт БК «Химки».

После этого матча в активе «Химок» стало шесть побед и пять поражений в Евролиге и восьмая строчка в турнирной таблице.

«Фенербахче» расположился на 14-й позиции (четыре победы, семь поражений).

В следующем туре подмосковный клуб на своей площадке примет испанскую «Барселону». Встреча состоится 6 декабря.