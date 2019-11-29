Жоан Пласа: Заставили «Реал» показать свое лучшее лицо Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о поражении в домашнем матче 11-го тура Евролиги (71:86).

- Мы должны понимать, что, когда ты играешь против «Реала», все решают детали. Но я, в любом случае, чувствую гордость, потому что мы дважды отыгрывать после большого отрыва и заставили лидеров - Тавареша, Кампаццо, Дэка - провести на паркете пол полчаса. Это означает, что мы буквально заставили «Реал» показать свое лучшее лицо, - цитирует специалиста пресс-служба «Зенита».

Отметим, что это поражение стало для «Зенита» шестым кряду в матчах Евролиги. После этой встречи команда из Санкт-Петербурга, одержав две победы в 11 матчах сезона, занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре «Зенит» на своей площадке примет «Виллербан».