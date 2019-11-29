Остин Холлинз: Думаю, у нас были шансы победить, но «Реал» - хорошая команда

- Думаю, у нас были шансы победить, но «Реал» - хорошая команда. Они извлекли пользу из наших маленьких ошибок. Нужно отдать им должное, они играли очень хорошо, - цитирует специалиста пресс-служба «Зенита».
Отметим, что это поражение стало для «Зенита» шестым кряду в матчах Евролиги. После этой встречи команда из Санкт-Петербурга, одержав две победы в 11 матчах сезона, занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре «Зенит» на своей площадке примет «Виллербан».
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