Димитрис Итудис – перед матчем с УНИКСом: ЦСКА набрал хороший темп ЦСКА сыграет в гостях с УНИКСом.

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с УНИКСом в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Игра с УНИКСом завершает наш выезд, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Команда из Казани обладает качеством, потому хорошо, что у нас есть время подготовиться и провести тренировку. Мы набрали хороший темп, и нам нужно продолжать работать в том же духе».

Напомним, в пятницу ЦСКА победил в гостях «Барселону» (96:67) в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

На данный момент действующие чемпионы Единой лиги ВТБ занимают второе место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах. У УНИКСа четыре победы, четыре поражения и седьмое место.

Отметим, что в прошлом сезоне УНИКС дважды победил ЦСКА (71:68 – дома и 83:73 – в гостях).