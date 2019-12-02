«Химки» обыграли «Нижний Новгород», Швед набрал 23 очка

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» – «Химки» завершился победой гостей со счетом 113:87 (33:26, 30:18, 28:21, 22:22).
В составе победителей лучшим оказался Алексей Швед, набравший 23 очка. У хозяев отличился Даррал Уиллис. Он принес своей команде 16 очков.
После этой встречи подмосковный клуб занимает 1-е место в таблице, а «Нижний Новгород» расположился на 10-й позиции.
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав У «Северстали заработало большинство, но это не помогло победить Подопечные Андрея Разина смогли отыграть четыре шайбы, но этого не хватило для победы. 01.12.2019 19:00 Хоккей Кузютина Елена Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай С таким Малкиным «Питтсбургу» Кросби не нужен В восьмой раз в карьере Евгений Малкин набрал пять очков, и «Питтсбург» вытащил, казалось бы, безнадежный матч с «Ванкувером», ликвидировав в третьем периоде дефицит в три шайбы – в итоге 8:6. «Пингвины» одержали третью победу кряду и закрепились в кубковой зоне. 28.11.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий Юрий Семин: Можно назвать много компонентов, в которых соперник нас переиграл Главный тренер «Локомотива» после поражения в столичном дерби с «Динамо» согласился с мнением, что в этой встрече его подопечные не бились до финального свистка. 01.12.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай