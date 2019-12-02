«Химки» обыграли «Нижний Новгород», Швед набрал 23 очка Подмосковный клуб одержал 9-ю победу кряду.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» – «Химки» завершился победой гостей со счетом 113:87 (33:26, 30:18, 28:21, 22:22).

В составе победителей лучшим оказался Алексей Швед, набравший 23 очка. У хозяев отличился Даррал Уиллис. Он принес своей команде 16 очков.

После этой встречи подмосковный клуб занимает 1-е место в таблице, а «Нижний Новгород» расположился на 10-й позиции.